شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قمة سيدات دورى الطائرة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الطائرة بتأجيل لقاء الأهلى والزمالك فى دورى السيدات بختام الدور الأول، والذى كان مقررا إقامته فى السادسة مساء اليوم بصالة أكاديمية الشرطة بالعباسية بدون جمهور، وفقاً لتأكيدات حمدى الصافى المدير الفنى للأهلى.

وتشهد نفس الجولة لقاءات مهمة بين كل من سبورتنج مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع الزهور والصيد مع المقاولون والجزيرة مع الطيران وسموحة مع الشمس.

بينما يقام لقاء قمة دورى رجال الطائرة يوم 29 يناير الجارى بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويبدأ الدور الثانى بدورى سيدات الكرة الطائرة يوم 31 يناير الجارى بمواجهات قوية أيضا بين كل من سبورتنج مع الأهلى والطيران مع المقاولون العرب والشمس مع الزهور وسموحة مع هليوبوليس والجزيرة مع أصحاب الجياد والزمالك مع الصيد.

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بينما تقام الجولة الثانية بالدور الثانى يوم 7 فبراير المقبل بلقاءات بين كل من الصيد مع سبورتنج و اصحاب الجياد مع الزمالك و هليوبوليس مع الجزيرة و الزهور مع سموحة و المقاولون مع الشمس و الأهلى مع الطيران .

فيما تقام الجولة الثالثة يوم 14 فبراير بمواجهات قوية بين كل من سبورتنج مع الطيران و الشمس مع الأهلى و سموحة مع المقاولون و الجزيرة مع الزهور و الزمالك مع هليوبوليس و الصيد مع أصحاب الجياد.

فيما تقام الجولتين الرابعة والخامسة بدورى سيدات الكرة الطائرة أيام 21، 28 فبراير القادم على التوالى أيضا .

وشهد دورى سيدات الطائرة فترة توقف طوال الفترة الماضية قبل أن يعود إلى الحياة مجددا بسبب مشاركة منتخب السيدات فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون والتى شهدت أخفاق مصر فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.