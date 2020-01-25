شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..مؤتمر صحفى وتدريب مفتوح لـ بيراميدز استعدادا لبطل نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويقيم تشاتشيتش مؤتمره الصحفي في الرابعة عصر اليوم السبت بقاعة مؤتمرات استاد القاهرة الدولي، بحضور أحد لاعبي فريق الكرة، بينما سيكون المران الأخير لبيراميدز في الساعة 5 مساء على ملعب استاد القاهرة، وسيكون مفتوحًا لمدة 15 دقيقة أمام الإعلام.

ويقيم نادي رينجرز مؤتمره الصحفي في الخامسة والنصف مساء بنفس القاعة على أن يكون مرانه الأخير في السادسة، نفس توقيت المباراة، وسيكون المران مفتوحًا لمدة 15 دقيقة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

يذكر أن بيراميدز يحتل قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.

وأصبح محمد فتحى، لاعب الوسط المدافع للفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، جاهزًا للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة، بعد التعافى من الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الضامة خلال مشاركته أمام الجونة فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الساحلى بنتيجة 3 / 2. ويجهز الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، محمد فتحى للمشاركة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى المقرر لها فى السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية. غاب محمد فتحى عن صفوف بيراميدز لمدة تقترب من الستة أسابيع بعد إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، وظل طوال الفترة الماضية يخضع لجلسات علاجية تحجت أشرف طبيب الفريق أيمن فريد. Advertisements وتلقى نادى بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، "كاف"، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولى بدلاً من استاد الدفاع الجوى. وخاطب نادى بيراميدز الاتحاد الأفريقى، عن طريق اتحاد الكرة المصرى، لنقل المباراة لاستاد القاهرة، تلبية لطلب ترك ملعب الدفاع الجوى خلال هذه الفترة، لإقامة الدورة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص. يذكر أن بيراميدز تأهل للدور ربع النهائى عقب تصدر مجموعته من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية. وكان الاتحاد الأفريقى قد اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم على محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع، محمد عثمانى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم ..مؤتمر صحفى وتدريب مفتوح لـ بيراميدز استعدادا لبطل نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.