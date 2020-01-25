شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى أبطال منتخب مصر لكرة اليد بفندق الإقامة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل مغادرته تونس اليوم عائدا إلى القاهرة، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاعبى منتخب مصر لكرة اليد رجال والجهاز الفنى والإدارى والطبى، بمقر فندق الإقامة بالعاصمة التونسية، بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد.

وخلال اللقاء حفز وزير الرياضة لاعبى المنتخب الوطنى للنهائى الأفريقى المرتقب غدا، الأحد، أمام نظيره المنتخب التونسى الشقيق، مطالباً إياهم ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الثنائية وهى لقب البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وأثنى صبحى على أداء كل اللاعبين فى مباراة قبل النهائى والتى أنتهت بفوز منتخب مصر على المنتخب الجزائرى الشقيق بنتيجة 30 مقابل 27، والذى اعتبره صبحى فوزا مهما ودافعا كبيرا للتتويج بالبطولة والتغلب على المنتخب التونسى القوى، والذى سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.

وفى ختام حديثة وجه صبحى الشكر لكل أبطال منتخب مصر على الأداء الذى بذلوه طوال البطولة، مشيرا إلى أن جماهير مصر ستكون فى انتظاركم فى مطار القاهرة عائدين بكأس البطولة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد قام أمس بمؤازرة المنتخب المصرى من مدرجات ملعب المباراة والتى انتهت بفوز منتخبنا الوطنى على شقيقه المنتخب الجزائرى بنتيجة ٣٠ / ٢٧.

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كما تأهل منتخب تونس لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على أرضه والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو لمواجهة الفراعنة لتحديد اللقب غدا الأحد، وذلك بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 39 /23 فى نصف النهائى.

وشهد دور ربع النهائى فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 فى ثانى لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر بعد أن حصل على راحة أمس الخميس.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى.

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين، حيث نجح منتخب مصر فى ضمان التأهل إلى نصف النهائى مبكرًا ومعه أنجولا.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.