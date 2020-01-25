شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة النجم بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل النادي الأهلي مساء اليوم السبت معسكراً مغلقاً في أحد الفنادق، استعداداً لمواجهة النجم الساحلي، فى الوقت الذي طالب فايلر لاعبيه بضرورة حصد الثلاث نقاط، لتجنب الدخول في حسابات معقدة، خاصة بعد تأزم نتائج الفريق بسبب نتائج الجولتين الأخيرتين، وأصبح الفريق الأحمر مطالباً بالفوز على النجم والهلال من بعده، لضمان التأهل دون النظر لباقي النتائج الأخرى.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى سوف تواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن إدارة الأهلي قد أعلنت انتهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي الحالى. وقالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك" إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسي بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.

وكان كوليبالي قد هرب دون علم النادي الأهلي فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.