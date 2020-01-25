شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب ومريم متولي تتأهلان إلى ربع نهائي كارول ويمولر لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الإسكواش، ومريم متولى إلى الدور ربع النهائى ببطولة كارول ويمولر والتى تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 22 إلى 27 يناير الجارى، وتصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها حوالى 51 ألف دولار.

وفازت نور الطيب على مواطنتها المصرية فريدة محمد بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 37 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-5, 9-11, 11-7.

فيما تغلبت مريم متولى على منافستها الهندية جوشنا تشينابا بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 10-12, 9-11, 11-9.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جى بى مورجان الأخيرة التى أقيمت فى نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى فى 2020، حيث توج بها البطل المصرى محمد الشوربجى بعد تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمى والذى هيمن عليه على فرج لاعب وادى دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجى فى ذات البطولة العام الماضي.

وفى منافسات السيدات خسرت نور الشربينى أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتى استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات فى التصنيف العالمى خلال مشوارها نحو لقب البطولة.