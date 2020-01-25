شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين لسوبر كورة: القمة ستحسم الدورى.. وصلاح محسن وصالح جمعة اتظلموا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت واقعة تسليم مدربى الدورى المصرى هدايا من قبل أيمن المزين المدير الفنى لطنطا أنظار محبى ومشجعى الكرة المصرية، كونها بادرة طيبة من المزين الذى يقدمها للمدربين الأجانب والمحليين، ويرى أنها وسيلة لحث الجميع على التحلى بالروح الرياضية وتعبيرا عن الحب والتآخى بين الجميع.

واقعة الهدايا التى يقدمها المزين للاعبيه ليست اللافتة الوحيدة التى تخطف الأنظار بل كانت بصمته مع أبناء السيد البدوى فى الدورى وتقديم مستويات طيبة فى ظل الإمكانيات المحدودة، جعلته محط احترام من الجميع، والذى يقدم عروضا طيبة فى حدود المتاح.

"سوبر كورة" حرص على إجراء حوار مع مدرب طنطا لمعرفة سر الهدايا التى يقدمها للمدربين، وموقف طنطا فى جدول الدورى، ورأيه فى أخطاء التحكيم وهل استفاد فريقه من الحكام أم كان مجنى عليه، وموقف الفرق الشعبية من ارتفاع أسعار اللاعبين، وهل طنطا قادر على تدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوى، وكيف يرى الأهلى مع فايلر، وموقف الزمالك من المنافسة، وهل الدورى تم حسمه للأهلى أم لا، ومجموعة مصر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020، وهل حسام البدرى قادر على قيادة المنتخب للتأهل، وكما كشف عن أفضل لاعب حتى الآن فى الدورى، وغيرها من الآراء والموضوعات.