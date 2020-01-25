شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وآدم يخطفان الأنظار فى مباراة الزمالك ومازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف محمود عبد الرازق شيكابالا الأنظار فى مباراة الزمالك ومازيمبى التى أقيمت أمس وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الخامسة لدورى أبطال أفريقيا. وظهر محمود شيكابالا، قائد الزمالك وصانع ألعاب الأبيض، مرتديًا قميصه الذى كتب عليه حروف اسم نجله "آدم" خلال مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ويتواجد الفريقان ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بشيكابالا فى التشكيل الأساسى للفريق أمام مازيمبى الكونغولى، لدعم الهجوم، وضم تشكيل الزمالك كلا من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وفى الهجوم كل من شيكابالا وسيد زيزو ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفى محمد.

وكان الزمالك قد خسر من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات.

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وانتهت مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم بينهما أمس الأربعاء على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبى للنقطة 11 فى صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز فى الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مازيمبى الكونغولى سلبيا مساء اليوم الجمعة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ورفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط فى المركز الثانى خلف مازيمبى المتصدر برصيد 11 نقطة.

وأصبح الزمالك يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز فى الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

وضمن مازيمبى صدارة المجموعة بعدما وصل للنقطة الـ11، ويأتى بعده الزمالك بـ8 نقاط، وخاض كل منهما 5 مباريات، أما زيسكو يونايتد، وبريميرو دى أوجوستو فلكل منهما نقطتين من 4 مباريات.