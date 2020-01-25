شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملابس تتحفظ على تعديل زى منتخب مصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظت شركة الملابس الراعية لقميص منتخب مصر على تعديل الزى الخاص بالفراعنة فى شهر 7 المقبل، وأكدت أنها ستقوم بتغيير تصميم الزى فى نهاية العام الجارى كما هو متبع مع جميع المنتخبات .

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد طلبوا بتعديل الزى الرسمى للمنتخب من أجل المنتخب الأوليمبى ورغبة المجلس فى ظهور الفراعنة بقميص جديد في أوليمبياد طوكيو 2020، ووعدهم مسئولو الشركة بدراسة الأمر والرد عليهم فى الفترة المقبلة.

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وكان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة لأداره شئون اتحاد الكرة كلف محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة، ومحمد زاهر مدير التسويق، بالسفر إلى ألمانيا للتفاوض مع الشركة الألمانية الراعية لقميص المنتخبات لمناقشة التصميم الجديد لقميص المنتخب الوطني والتفاوض مع مسئولي الشركة على مدة العقد الجديد حيث ينتهي العقد الحالي في 2022 وتكلفته وكذلك تصميم زي المنتخبات في الفترة المقبلة والكمية المطلوبة لتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية.

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب بعد التأهل لاوليمبياد طوكيو والفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر في شهر نوفمبر الماضي وذلك علي هامش مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الاهلي بصفته بطل دوري النسخة الماضية والزمالك بطل كاس مصر علي أن يتم تكريم الجهاز الفني قبل انطلاق المباراة .

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 الف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام في الأمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الاهلي والزمالك.