شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فايلر وكابتن الأهلي يتحدثان عن مباراة النجم الساحلي فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، ومعه كابتن الفريق اليوم، السبت، المؤتمر الصحفى لمباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة من مساء غد، الأحد، باستاد السلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا، ويتحدث فايلر وقائد الفريق خلال المؤتمر الصحفى عن المباراة، ويردان على الاستفسارات الفنية وأسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط، ويلتقى الأهلى المصرى مع فريق النجم الساحلى التونسى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على ملعب "السلام".

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وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى سوف تواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي قد أعلنت انتهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي الحالى، وقالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك" إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسي بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.

وكان كوليبالي قد هرب دون علم النادي الأهلي فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.