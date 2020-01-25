شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدرس ضم أيمن حفنى لقائمة مباراة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، ضم أيمن حفنى الوافد الجديد إلى قلعة الذئاب إلى قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة طنطا غداً الأحد فى الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وانضم أيمن حفنى إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى خلال ميركاتو يناير، قادماً من صفوف مصر المقاصة، والذى انضم إليه حفنى بشكل نهائى فى بداية الموسم، إلا أنه لم يشارك مع الفريق الفيومى بسبب استنفاد المقاصة استبدالاته وعدم قيد اللاعب فى قائمة الفريق.

ومازال الجهاز الفنى للمقاولون حائراً فى ضم اللاعب إلى قائمة الفريق، ويوجد رأى بضم اللاعب إلى القائمة ومنحه الفرصة فى لقاء طنطا حسب سير المباراة لتجهيزه للمباريات الأصعب، وهناك رأى آخر بعدم التسرع فى الدفع بحفنى ووضع برنامج خاص لتأهيل اللاعب للمشاركة بعد غياب منذ بداية الموسم عن لعب المباريات.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 29 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل فى 9 مباريات وتعادلوا فى ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلى والزمالك.

يعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيرى هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربى 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصرى 1/0، حرس الحدود 1/0، الإسماعيلى 2/0، الاتحاد 1/0، إف سى مصر 3/1 فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

من جانبه اكد عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون أن أيمن حفنى لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحد من أهم الصفقات للذئاب فى المرحلة الحالية.