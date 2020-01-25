شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يسمح للإعلام بحضور مران الأهلي اليوم وعبد الحفيظ فى الاجتماع الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسمح الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر بجزء من المران الرئيسي للفريق، في الرابعة من عصر اليوم، السبت، أمام وسائل الإعلام؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الأفريقي في بطولة دوري الأبطال، ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها التاسعة مساء الأحد المقبل.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.

من ناحية أخرى، يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الاجتماع الفني لمباراة النجم الساحلي بمقر إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبحضور مندوبين من الفريق التونسي ومسئولي الأمن، ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزي الرسمي للفريقين، وموعد وصولهما لملعب المباراة.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى سوف تواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن إدارة الاهلي قد أعلنت انتهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي الحالى وقالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك" إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسي بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.

وكان كوليبالي قد هرب دون علم النادي الأهلي فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.