شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمود أبو السعود حارس الذئاب الباحث عن العودة لعرين الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن المقاولون العرب يخوض واحداً من أفضل مواسمه الكروية في الموسم الجاري، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، والذي استطاع أن يقود المقاولون إلى المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة.

عوامل نجاح أي فريق تعتمد على جهاز فني مخضرم ولاعبين على قدر المسئولية، ولأن حارس المرمى يعادل نصف الفريق كما قالوا قديماً، فتألق الحارس سبب رئيسى في تقدم فريقه على غيره من الفرق والوصول إلى المكانة التي تناسبه، وهو ما يقدمه محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون في الموسم الجاري.

بدأ محمود أبو السعود مسيرته الكروية مع نادي المنصورة، قبل أن يلفت انتباه مسئولو النادي الأهلي في موسم 2010/2011، ولم يترددوا في التعاقد معه، ولأن سياسة التغيير أو التدوير تتعارض مع مركز حراسة المرمى، الذي يحتاج إلى قدر كبير من الثبات لبعث الثقة بين لاعبي الفريق، لم يحصل محمود أبو السعود على فرصته الكاملة في المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي.

وفي موسم 2011/2012، انتقل محمود أبو السعود من الأهلي إلى المقاولون على سبيل الإعارة قبل أن يعود مجدداً إلى الفريق الأحمر، ثم أعاره الأهلي إلى نادي القناة وبعد انتهاء إعارته انضم أبو السعود بشكل رسمي إلى المقاولون في موسم 2014/2015، ليبدأ مسيرة التألق بين صفوف ذئاب الجبل.

خلال الموسم الجاري، ظهر المعدن الحقيقي لمحمود أبو السعود والذي شارك مع المقاولون في 14 جولة بالدوري حتى الآن استقبلت شباكه 10 أهداف واستطاع منع 7 فرص محققه، ليحتل المقاولون المركز الثالث في أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي والزمالك، حيث استقبلت الشباك الحمراء هدفين فيما استقبلت شباك الفريق الأبيض 9 أهداف ويبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين قد تستقبل شباكه الأهداف خلالهما، وهو ما يعني أن أبو السعود تفوق على نفسه لتصبح لديه فرصة قوية للانضمام إلى منتخب الفراعنة تحت قيادة حسام البدري مدرب المنتخب في الفترة المقبلة.



ابو السعود في الجيم

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ابو السعود ومحمد شوقي



ابو السعود ونجله



أبو السعود



حارس المقاولون



محمود ابو السعود حارس المقاولون (2)



محمود ابو السعود في الأهلي



محمود ابو السعود