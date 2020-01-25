شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عبد الله جمعة لمباريات شهر فبراير بعد غيابه عن مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى الجهاز الطبى للزمالك جهود مُكثفة للانتهاء من عملية تجهيز عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، خلال الفترة الجارية، بعدما غاب مؤخرًا عن الأبيض فى مباراة مازيمبى الكونغولى، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بسبب إصابته فى العضلة الخلفية.

وتعرض عبد الله جمعة للإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراته أمام الجونة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وحقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد.

ويأتى تجهيز اللاعب حتى يكون متواجدا لدعم الفريق فى الفترة المقبلة، حيث سيكون الزمالك مُقبل على عدد كبير من المباريات الحاسمة والمصيرية خلال شهر فبراير المقبل، وعلى رأسها قمة السوبر المحلى أمام الأهلى يوم 20 من الشهر نفسه، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى الفترة المقبلة، بعدما احتل المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

ويستعد الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون حاليا لمواجهة وادى دجلة، فى المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز