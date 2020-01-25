شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقى وعمر مسعد يتأهلان لنصف نهائى بطولة بتسبرج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى فارس الدسوقى وعمر مسعد إلى الدور نصف النهائى ببطولة بتسبرج للاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 22 وحتى 26 يناير الجارى بمشاركة مصرية، وتبلغ قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 47 ألف دولار.

وفاز فارس الدسوقى على منافسه النيوزيلاندى كاميل جرايسون بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 7-11, 11-7, 11-7.

فيما فاز عمر مسعد على مواطنه محمد الشربينى بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 77 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 19-17, 11-8.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جى بى مورجان الأخيرة التى أقيمت فى نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى فى 2020، حيث توج بها البطل المصرى محمد الشوربجى بعد تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمى والذى هيمن عليه على فرج لاعب وادى دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجى فى ذات البطولة العام الماضي.

وفى منافسات السيدات خسرت نور الشربينى أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتى استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات فى التصنيف العالمى خلال مشوارها نحو لقب البطولة.