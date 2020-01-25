شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات كرة القدم للألعاب الأفريقية بالأولمبياد الخاص اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص التى تقام فى مصر حتى 31 يناير الجارى، بملاعب استاد القاهرة والدفاع الجوى، بمباريات فى كرة القدم، ويلتقى المنتخب المصرى مع نظيره الكينى بالدفاع الجوى.

وتقام فى منافسات كرة القدم مواجهات أخرى سيشل مع الجزائر، و رواندا وغانا، ثم يلعب مصر مع رواندا، وسيشل والجزائر، وغانا وسيشل.

ويقام حفل الافتتاح للأولمبياد الخاص الأفريقى غدا الأحد باستاد الدفاع الجوى.

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وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفاصيل حفل الافتتاح وموعده النهائى فى مؤتمر صحفى حضرة كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة افريقيا ومارى ديفيز الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى.

وتأتى إقامة الألعاب فى نهاية شهر يناير 2020 وتحمل فى طياتها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذى يحظى به ذوو الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التى تحتلها مصر فى هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمى مصرى الجنسية.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهى كرة القدم وكرة السلة والبوتشى وألعاب القوى خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .

ووصلت الوفود المشاركة الى مصر وتكون المنافسات فى مرحلة التقسيم التى تكون عبارة عن تقسيم اللاعبين وفقا للقدرة إلى مجموعات بحيث تكون مجموعات متقاربة وفقاً للسن والنوع والقدرة و يليها بعد ذلك حفل الافتتاح ثم تبدأ فعاليات النهائيات الخاصة بالألعاب .