شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي ينتقد غياب الروح عن بعض لاعبي الزمالك أمام مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال عبدالحليم على، مهاجم الزمالك السابق، إن الروح غابت عن بعض لاعبي الفريق أمام مازيمبي، وهو ما تسبب في انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع ضيفه مازيمبي الكونغولي باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وأضاف «علي» في تصريحات بقناة الزمالك: «مش مطمن لبعض الأفراد داخل الفريق، جمهور الزمالك يهمه إن اللاعيبة تلعب بروح مهما كانت النتيجة».

وتابع: «الجمهور لازم يحس إنك اجتهدت، وحتى لو طلعت مهزوم هايصفق لك، لأنه شايف إنك عملت اللي عليك».