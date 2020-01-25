شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب اليوم استعدادًا لوادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استئناف تدريبات الفريق اليوم، السبت، عقب التعادل مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف مساء اليوم الجمعة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يبدأ الزمالك تدريباته، اليوم، استعدادا لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها، الثلاثاء المقبل، في بطولة الدوري الممتاز.

ووصل الزمالك إلى النقطة الثامنة بعد التعادل أمام مازيمبي الكونغولي بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، حصيلة فوزه في مباراتين وتعادله في مواجهتين والخسارة في لقاء وحيد.