شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة فرنسية: «أرسنال لم يتوصل بعد لاتفاق مع ليمار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة RMC الفرنسية عدم توصل نادي أرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مع النجم الفرنسي توماس ليمار، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.
وكان برنامج «الشيرينجيتو» الإسباني قد ادعى، أمس الجمعة، اقتراب اللاعب من الاتفاق مع النادي اللندني للانتقال إليه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.
وأوضحت RMC أن الاتفاق يبدو حتى اللحظة بعيدًا تمامًا عن الإتمام.
وشارك الجناح الفرنسي في 21 مباراة هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد في بطولتي الدوري ودوري الأبطال لم ينجح خلالهما في إحراز أو صناعة أي أهداف.
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