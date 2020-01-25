شكرا لقرائتكم الزمالك يستأنف تدريباته استعداد لوادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم السبت فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون،تدريباته وذلك عقب التعادل مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف مساء أمس الجمعة، استعدادا لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز ، ووصل الزمالك إلى النقطة الثامنة بعد التعادل أمام مازيمبي الكونغولي بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وذلك من الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهتين والخسارة في لقاء وحيد.

وضمن مازيمبي صدارة المجموعة بعدما وصل للنقطة الـ11، ويأتي بعده الزمالك بـ8 نقاط، وخاض كل منهما 5 مباريات، أما زيسكو يونايتد، وبريميرو دي أوجوستو فلكل منهما نقطتين من 4 مباريات.

فوز أو تعادل زيسكو حين يستقبل أول أغسطس اليوم السبت يعني تأهل الزمالك دون النظر للجولة الأخيرة التي سيتوجه خلالها إلى أنجولا، حيث يتفوق الأبيض في المواجهات المباشرة، مع الفريق الزامبي.

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ثانيًا: فوز أول أغسطس خارج الأرض على زيسكو يونايتد يعني أن الفريق وصل إلى النقطة الخامسة وهو ما سيجعل المباراة الأخيرة فاصلة مع الأبيض وسيحتاج الزمالك إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل لربع النهائي.

وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المباريات المقبلة للفريق ستشهد تواجد 5 آلاف مشجع فقط من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، قائلا: "5 آلاف عضو جمعية عمومية أفضل من 15 ألف من الألتراس".

وتابع مرتضى منصور، فى تصريحات صحفية عقب مباراة مازيمبي أنه سيتعاقد مع مدرب أحمال للزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني هو من طالب بعدم التعاقد مع مدرب أحمال لكن الفترة المقبل ستشهد تواجد مدرب للأحمال.

وقال مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء فى تصريحات صحفية عقب مباراة مازيمبي: "افتكرت الألتراس بقى محترم، ورحمة أمى ما حد هيدخل تانى غير أعضاء الجمعية العمومية"، اعتراضا منه على مهاجمته له قبل انطلاق مباراة مازيمبي.