شكرا لقرائتكم تأجيل قمة الطائرة فى ختام دورى السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر تأجيل مواجهة سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام الزمالك فى قمة قمة ختام الدور الأول بدورى السيدات العام الممتاز بصالة أكاديمية الشرطة بالعباسية ، والتى كان من المقرر اقامتها بدون جمهور،وتشهد نفس الجولة لقاءات مهمة بين كلاً من سبورتنج مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع الزهور والصيد مع المقاولون والجزيرة مع الطيران وسموحة مع الشمس.

يبدأ الدور الثانى يوم 31 يناير الجارى بمواجهات قوية أيضا بين كل من سبورتنج مع الأهلى والطيران مع المقاولون العرب والشمس مع الزهور وسموحة مع هليوبوليس والجزيرة مع أصحاب الجياد والزمالك مع الصيد.

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فيما تقام الجولة الثالثة يوم 14 فبراير بمواجهات قوية بين كل من سبورتنج مع الطيران و الشمس مع الأهلى و سموحة مع المقاولون و الجزيرة مع الزهور و الزمالك مع هليوبوليس و الصيد مع أصحاب الجياد.

فيما تقام الجولتين الرابعة والخامسة بدورى سيدات الكرة الطائرة أيام 21 ، 28 فبراير القادم على التوالى أيضا .

وشهد دورى سيدات الطائرة فترة توقف طوال الفترة الماضية قبل أن يعود إلى الحياة مجددا بسبب مشاركة منتخب السيدات فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون والتى شهدت أخفاق مصر فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.