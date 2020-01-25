شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يقترب من قائمة الذئاب لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، ضم أيمن حفني الوافد الجديد إلى قلعة الذئاب، إلى قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة طنطا غداً الأحد في الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

وانضم أيمن حفني إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، خلال ميركاتو يناير، قادماً من صفوف مصر المقاصة، والذي انضم إليه حفني بشكل نهائي في بداية الموسم إلا أنه لم يشارك مع الفريق الفيومي بسبب استنفاذ المقاصة لاستبدالاته وعدم قيد اللاعب في قائمة الفريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 29 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل في 9 مباريات وتعادلوا في ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلي والزمالك.

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يعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربي 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصري 1/0، حرس الحدود 1/0، الإسماعيلي 2/0، الاتحاد 1/0، إف سي مصر 3/1 فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

من جانبه اكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون أن أيمن حفني لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحد من اهم الصفقات للذئاب في المرحلة الحالية .