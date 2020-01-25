شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجتمع مع لاعبى منتخب اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقي لاعبى منتخب مصر لكرة اليد رجال والجهاز الفني والإداري والطبي، وذلك بمقر فندق الإقامة بالعاصمة التونسية، بحضور المهندس هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد.

وخلال اللقاء حفز وزير الرياضة لاعبي المنتخب الوطني، للنهائي الإفريقي المرتقب غدا الاحد أمام نظيره المنتخب التونسي الشقيق، مطالبا ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الثنائية وهي لقب البطولة الافريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وفي ختام حديثة وجه صبحي الشكر لكل أبطال منتخب مصر على الاداء الذي بذل طوال البطولة، مشيرا ان جماهير مصر ستكون في انتظاركم في مطار القاهرة عائدين بكأس البطولة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد قام أمس بمؤازرة المنتخب المصرى من مدرجات ملعب المباراة والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني على شقيقه المنتخب الجزائري بنتيجة ٣٠ / ٢٧.

كما تأهل منتخب تونس لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على أرضه والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو لمواجهة الفراعنة لتحديد اللقب غدا الأحد، وذلك بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 39 /23 فى نصف النهائى.

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وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر بعد أن حصل على راحة أمس الخميس.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى.

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين، حيث نجح منتخب مصر فى ضمان التأهل إلى نصف النهائى مبكرًا ومعه أنجولا.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.