شكرا لقرائتكم تأهل ثنائى مصرى إلى الدور نصف النهائي ببطولة بتسبرج للاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفاز فارس الدسوقي على منافسه النيوزيلاندي كاميل جرايسون بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 7-11, 11-7, 11-7.

فيما فاز عمر مسعد على مواطنه محمد الشربيني بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 77 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 19-17, 11-8.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جي بي مورجان الأخيرة التي أقيمت في نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى في 2020، حيث توج بها البطل المصري محمد الشوربجي بعد تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمي والذي هيمن عليه علي فرج لاعب وادي دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجي في ذات البطولة العام الماضي.

وفي منافسات السيدات خسرت نور الشربيني أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتي استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات في التصنيف العالمي خلال مشوارها نحو لقب البطولة.