دورتموند يصعد للثالث مؤقتاً بخماسية كولن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح فريق بوروسيا دورتموند ضيفه كولن 5 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وتقدم دورتموند بهدف مبكر للغاية سجله رافاييل غيريرو بعد مرور 53 ثانية من بداية اللقاء، وأضاف ماركو رويس الهدف الثاني في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم بوروسيا 2 - صفر. وفي الشوط الثاني، سجل جيدون سانشو الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 48 قبل أن يقلص فريق كولن النتيجة بهدف سجله مارك أليكسندر أوث في الدقيقة 64 إلا أن إيرلينغ هالاند سجل الهدفين الرابع والخامس لدورتموند في الدقيقتين 77 و87.
ورفع دورتموند رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد كولن عند20 نقطة في المركز الثالث عشر.
وهذا هو الفوز العاشر لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشرة لكولن في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراتين.
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