شكرا لقرائتكم الدنماركي إريكسن يستعد للانتقال إلى إنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد نجم منتخب الدنمارك لكرة القدم كريستيان إريكسن لاستكمال انتقاله من توتنهام الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، وفقاً لتقارير صحافية إيطالية يوم الجمعة.

وسيخضع إريكسن للفحوصات الطبية اللازمة في ميلان مطلع الأسبوع المقبل قبل توقيع عقد مدته أربع سنوات ونصف السنة مقابل نحو 20 مليون يورو.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى النادي الإنجليزي عام 2013 من نادي أياكس أمستردام الهولندي، وينتهي بعد ستة أشهر.

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وسبق لفريق المدرب أنتونيو كونتي، الساعي للقب الدوري الأول منذ موسم 2009-2010، أن تعاقد مع المدافع الإنجليزي آشلي يونغ من مانشستر يونايتد، كما حصل على خدمات الجناح النيجيري فيكتور موزيس من نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الاعارة.

وكان الـ"نيراتسوري" تعاقد قبل انطلاق الموسم مع البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيز (على سبيل الإعارة)، أيضا من مانشستر يونايتد.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس بعد 20 مرحلة.