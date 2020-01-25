كاسونجو ضمن قائمة الزمالك لمواجهة دجلة بالدوري الممتاز

كشف المدير الفني لنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون عن مشاركة لاعب الفريق الكونغولي كابونجو كاسونجو في لقاء وادي دجلة وتواجده ضمن قائمة الفريق التي سيلعب بها لقاء الثلاثاء القادم، والذي يقام ضمن مواجهات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري العام.

وتعد المرة الأولى التي سيلعب بها الكونغولي بين صفوف الفارس الأبيض بعد عودته إلى صفوف الفريق من جديد وقيده ضمن قائمة الزمالك إفريقيا ومحليا بشكل رسمي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد أن قام الكونغولي بفسخ عقده مع فريق الوداد المغربي.

وكان كاسونجو قد خضع لبرنامج تأهيلي فنيا وبدنيا في الفترة الأخيرة، لتجهيزه للمشاركة بين صفوف الفريق الأبيض في المباريات القادمة سواء في دوري الأبطال والدوري العام.