الأهلي يبدأ معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة النجم الساحلي بدوري الأبطال

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء النجم الساحلي، والذي يعد أحد اللقاءات المصيرية لحسم موقفه من التأهل إلى المرحلة القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بدءا من مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020، والذي يستعد من خلاله لمباراة النجم الساحلي، التي يسعى إلى الفوز بها وخطف الثلاث نقاط بعد النتائج الغير مرضية التي حققها الفريق الأحمر في الجولتين الماضيتين، والتي جعلت الفريق بحاجة إلى الفوز بمباراتي النجم الساحلي والهلال للتأهل إلى المرحلة المقبلة.

ويقع الفريق الأحمر في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بالبطولة الإفريقية، وتمكن من حصد 7 نقاط يقع بها بعد فريق النجم الساحلي المحتل لمركز الصدارة برصيد 9 نقاط.