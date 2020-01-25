جهود مكثفة لتجهيز عبد الله جمعة للمشاركة في مباريات الزمالك في فبراير

يخضع اللاعب عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي مكثف تحت اشراف الجهاز الطبي لنادي الزمالك، لتجهيز اللاعب للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة القادمة، بعد غياب اللاعب عن لقاء مازيمبي الكونغولي، التي خاضها الفريقان ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات بالبطولة الإفريقية؛ حيث يعاني اللاعب من آلام في العضلة الخلفية.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في لقاء الجونة الذي أقيم ضمن مواجهات الأسبوع الثالث عشر ببطولة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثنائية نظيفة دون مقابل لنظيره.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تجهيز عبد الله جمعة للمشاركة بين صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق الأبيض مقبل على العديد من المواجهات المصيرية في شهر فبراير القادم، والتي من بينها لقاء السوبر المصري أمام النادي الأهلي المقرر لها في 20 فبراير المقبل.