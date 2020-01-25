علي غزال يتحدث لمصراوي عن مشاركته الأولى بالدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء علي جوهر:

أبدى علي غزال، سعادته بالمشاركة الأولى له مع فريقه لاريسا في الدوري اليوناني أمام نظيره بانيتوليكوس.

غزال قال في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت:"أنا سعيد للغاية بانضمامي لصفوف فريق لاريسا والمشاركة في المباراة الماضية لقد شاركت في آخر ربع ساعة من المباراة وكنا متأخرين بهدفين مقابل لاشيء، لكن أحمد الله فور مشاركتي تحسن مردود الفريق واستطعنا تعديل النتيجة عن طريق هدفي عمرو وردة".

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وتابع:"المدرب كان سعيدًا بي عقب مشاركتي الأولى، وتحدث معي عن إمكانية مشاركتي من البداية في المباراة المقبلة أمام باناثينايكوس والتي تعد من المباريات الكبرى هنا في اليونان وأتطلع بشدة لهذه المواجهة".

واسترسل:"بالتأكيد عمرو وردة كان له دروًا كبيرًا في وجودي في صفوف لاريسا، هو من تحدث مع مدرب الفريق الذي كان يبحث عن لاعب بمواصفاتي ووردة قام بترشيحي".

وأتم حديثه بقوله:"لقد خضت العديد من التجارب الاحترافية وبالتالي طموحاتي هو مواصلة احترافي بنجاح والتواجد مع المنتخب المصري في الفترة المقبلة".