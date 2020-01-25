اليوم.. صدام قوى بين برشلونة وفالنسيا بالدورى الإسبانى

تتواصل اليوم السبت مباريات الدورى الإسبانى حيث يلتقى برشلونة أمام فالنسيا فى مواجهة صعبة خارج الديار فى الخامسة مساء على ملعب ميستايا، ضمن الجولة الـ٢١ من الليجا.
يسعى برشلونة للفوز من أجل حصد الثلاث نقاط لتعزيز صدارته وفض الاشتباك مع ريال مدريد، حيث يملك الفريقان نفس عدد النقاط، وهو ٤٣ نقطة، وستكون تلك المباراة الاختبار الثالثلمدرب البرسا الجديد كيكى سيتين، بعد مباراة غرناطة بالدورى وتحقيق فوز صعب بهدف نظيف، مباراة الكأس، التى فاز فيها برشلونة بهدفين لهدف.
وفى نفس الجولة يلتقى إشبيلية أمام غرناطة وفياريال أمام ديبورتيفو ألفيش، وإسبانيول أمام أتليتك بيلباو.
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