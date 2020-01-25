منافسات شرسة فى بطولة مصر ماسترز لناشئي الجولف

شهدت الجولة الثانية من فعاليات بطولة مصر ماسترز لناشئي وناشئات الجولف والمقامة بملاعب نادى اليجريا منافسات شرسة فى اليوم الاول من أجل الوصول إلى منصة التتويج . وتصدر يوسف عمرو مرحلة 18 عاما بتسديد 80 ضربة مسجلا 8 ضربات فوق المعدل و يلاحقه الثلاثى ادم الشامى 81 ضربة وحسن عز الدين 82 ضربة ومحمد ابوالعلا 83 ضربة . عاما بتسديد 80 ضربة مسجلا 8 ضربات فوق المعدل و يلاحقه الثلاثى ادم الشامى 81 ضربة وحسن عز الدين 82 ضربة ومحمد ابوالعلا 83 ضربة . واعتلى قمة مرحلة 13 عاما على سلامة 87 ضربة وتلاه ثانيا الماليزى نور سلام 91 ضربة ثم على سامح ثالثا 101 ضربة. وفى منافسات النت تصدرت تاليا سمير مرحلة 18 عاما بينما تصدر نور سلام مرحلة 13 عاما .

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