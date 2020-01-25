غدًا.. الفيوم يلتقي تليفونات بني سويف في مباراة مهمة للفريقين

استعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الفيوم لمباراته في الأسبوع الثاني من الدور الثانى للدورى الممتاز بمجموعة الصعيد غدا الأحد والتى ستقام فى ملعب الأسيوطي سبورت.

وصرح خالد محمود المدير الإدارى للفريق بأن الكابتن كرم جابر المدير الفني للفريق عكف علي علاج أخطاء المباراة الماضية والتي خسرها بهدف نظيف من الألومنيوم بملعبه بنجع حمادي وأهمية تحقيق الفوز على فريق التليفونات والحصول على الثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة.

وقام المدير الفنى بتدريب المدافعين

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علي كيفية الضغط علي الخصم والرقابة اللصيقة وكذلك تدريب المهاجمين علي استثمار الفرص التي تتاح لهم أمام المرمي، وقد عاد للفريق لاعبيه كريم الشافعي ومحمد رفعت من الإيقاف للحصول علي 3 إنذارات.

واكتملت صفوف الفريق كما أنهي الفريق الأول تعاقده مع أحمد خير حارس مرمي الجزيرة بمطروح ومصطفي كارلوس لاعب تليفونات بني سويف تمهيدا لقيدهم في الساعات القليلة القادمة.



كان فريق الفيوم قد بدأ الموسم تحت قيادة الكابتن محمد محسن أبو جريشة كمديرا فنيا، ثم رحل عقب الخسارة فى أكثر من مباراة، وجاء محمد يوسف بديلا له، وتحسنت نتائج الفريق بشكل نسبي، ولكنه رحل أيضا ومعه المدرب سيد عامر وتم مؤخرا التعاقد مع كرم جابر. كمدير فنى وأحمد عبد الله مدرب عام وكانت أول مباراة للفريق مع الجهاز الفنى الجديد مع الألومونيوم فى نجع حمادى وخسرها الفريق بهدف.



ويذكر أن فريق الفيوم له 13 نقطة من 12 مباراة خاضها الفريق خلال مسابقة الدوري، وقد فاز فى أربعة مباريات وتعادل فى مباراة وخسر فى 7 مباريات.