نتيجة مباراة الترجي والرجاء فى دوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم فى الوطن العربي مباراة الترجي الرياضي التونسي والرجاء الرياضي المغربي فى قمة مباريات اليوم السبت 25-1-2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق المباراة المرتقبة بين الفريقين على “ملعب المنزه” بتونس مساءاً فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، وستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1، ويعلق عليها المعلق الرياضي المصري على محمد على.

ويحتل نادي الرجاء صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد نادي الرجاء البيضاوي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريقين حتى الآن في البطولة.

ويتواجد نادي الترجي في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة كل من نادي الرجاء ونادي شبيبة القبائل ثالث ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ونادي فيتا كلوب متذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الاولي قد شهد فوز الترجي بهدفين دون رد، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” بالدار البيضاء بالمغرب، سجل هدفي الترجي اللاعب انيس البدري ابراهيما واتارا.

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