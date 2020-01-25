رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام مضيفه فالنسيا في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا". ويتطلع برشلونة للعودة من المتسايا بنقاط الفوز للاحتفاظ بصدارة ترتيب الليجا. ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :- حراسة المرمى : تير شتيجين Advertisements خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال - فرانكي دي يونج خط الهجوم : أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي.

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