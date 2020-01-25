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رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا

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استقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام مضيفه فالنسيا في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من "الليجا".

ويتطلع برشلونة للعودة من المتسايا بنقاط الفوز للاحتفاظ بصدارة ترتيب الليجا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

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خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل .

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