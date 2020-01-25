رياضة | الهلال ضد الشباب.. الليث الأبيض في حيرة وآمال مشتركة مع النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال ضد الشباب.. الليث الأبيض في حيرة وآمال مشتركة مع النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي الهلال نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

ويدخل الشباب اللقاء في حيرة، بين إعطاء الهدية للهلال مرة ثانية أم يعوض النصر، إذ أن فوزه أمام الأزرق اليوم سيمنح الصدارة للعالمي، وخسارته تعيدها للهلال.

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الشباب كان سببًا في صعود الهلال للمركز الأول في جدول ترتيب الدوري بعد أن فرض التعادل على منافسه النصر في الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يحتل المركز الأول برصيد 33 نقطة، بشكل مؤقت، لحين انتهاء لقاء الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

فهل يعطي الشباب الهدية للهلال مرة أخرى بخسارته أم يعود لانتصاراته أمام الأزرق ويحقق آماله وأمنيات جماهير النصر؟