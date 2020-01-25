رياضة | تاريخ مواجهات الهلال ضد الشباب قبل لقاء اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الهلال ضد الشباب قبل لقاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الهلال ليحل ضيفًا على نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

موعد مباراة الهلال والشباب

وتقام المباراة عند الساعة السادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

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ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات الهلال ضد الشباب

التاريخ يوضح لنا أن التفوق والنجاح كان حليف الهلال في معظم المباريات، إذ أن الفوز كان حليف الأزرق في 13 مباراة من أصل 22 لقاء جمعهما، وكان لليوث نصيب من الفوز في 4 مباريات، وحسمت 5 مواجهات بالتعادل.

الهلال استطاع أن يزور شباك الشباب بـ34 هدف، بينما سجلوا الليوث 19 هدفًا في شباك الأزرق.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.