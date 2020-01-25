اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة تشيلسي ضد هال سيتي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش تشيلسي ضد هال سيتي

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بث مباشر مباراة تشيلسي ضد هال سيتي في كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث تُذاع المباراة في كأس الإتحاد الإنجليزي في يوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

حيث تُذاع مباراة تشيلسي ضد هال سيتي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثانية المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.