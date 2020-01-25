اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وهال سيتي اليوم السبت 25-1-2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وهال سيتي السبت 25/1/2020 في كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث يطمح فريق تشيلسي في حجز مقعده في الدور القادم من بطولة كأس إنجلترا، وذلك حينما ينزل ضيفاً ثقيلاً في مساء يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 على فريق هال سيتي.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة تشيلسي ضد هال سيتي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور الرابع ضمن فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.