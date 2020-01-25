اونلاين | مشاهد مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

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مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر، وسوف يدخل فريق فالنسيا مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق برشلونة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق فالنسيا في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق فالنسيا في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق فالنسيا في الفترة الماضية، نجح فريق فالنسيا في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق فالنسيا ثمانية أهداف في مرماه.

ويتواجد فريق فالنسيا في الوقت الحالي في المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث نجح فريق فالنسيا في حصد 31 نقطة في رصيده بعدما خاض 20 جولة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.