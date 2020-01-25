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اونلاين | كول كورة BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT

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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

  • السادسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية .
  • السابعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
  • الخامسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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