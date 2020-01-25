اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25-1-2020 في الدوري الإسباني

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا السبت 25/1/2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث ينتظر فريق برشلونة حامل اللقب مواجهة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا، وذلك حينما ينزل ضيفاً على فريق فالنسيا في مساء يوم السبت الموافق 25 يناير 2020.

ويأمل البارسا في العودة بالنقاط الكاملة من خارج أرضه لمواصلة المنافسة على لقب الليغا الإسبانية، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الحادية والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني.