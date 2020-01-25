اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY

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تابع لايف مباراة الترجي والرجاء البيضاوي مباشر، حيث يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الرجاء البيضاوي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الترجي الرياضي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.



آخر إِستعدادات الرجاء البيضاوي قبل ملاقاة الترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي ضد الرجاء البيضاوي مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الرجاء البيضاوي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الرجاء البيضاوي في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق الرجاء البيضاوي في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.