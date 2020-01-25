اونلاين | يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الترجي والرجاء البيضاوي قناة مفتوحة

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رابط مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الترجي ضد الرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 على أرضية ملعب رادس على الأراضي التونسية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي الرياضي بث مباشر مباراة الترجي ضد الرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث تُذاع مباراة الترجي ضد الرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.