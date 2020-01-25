اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة اتحاد جدة والعدالة بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاتحاد والعدالة YALLA ONLINE

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تابع لايف مباراة الاتحاد والعدالة مباشر، حيث يدخل فريق الاتحاد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق العدالة، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الاتحاد إلى الخسارة في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الاتحاد في الفترة الماضية، نجح فريق الاتحاد في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الاتحاد تسعة أهداف في مرماه.