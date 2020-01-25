اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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تابع لايف مباراة الهلال والشباب مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الشباب، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الهلال في الفترة الماضية، نجح فريق الهلال في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الهلال سبعة أهداف في مرماه.

وسقط فريق الهلال في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مباراته الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق الفيصلي ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.