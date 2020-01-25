اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والشباب اليوم السبت 25-1-2020 في الدوري السعودي للمحترفين

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والشباب السبت 25/1/2020 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يطمح فريق الهلال في تعزيز موقفه من أجل استمرار المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، من خلال حلوله ضيفاً في مساء يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، من أجل مواجهة مضيفه العنيد فريق الشباب.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الهلال ضد الشباب والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الخامسة عشر ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.