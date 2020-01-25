اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي والرجاء البيضاوي اليوم السبت 25-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي والرجاء البيضاوي اليوم السبت 25-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي والرجاء البيضاوي السبت 25/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يشهد ملعب رادس بالعاصمة تونس قمة عربية نارية من الطراز الرفيع على الصعيد الأفريقي، وذلك حينما ينزل فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيفاً في مساء يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 على فريق الترجي الرياضي التونسي.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الترجي ضد الرجاء البيضاوي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.