اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال.

بث مباشر مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث تُذاع مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.