اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز اليوم السبت 25-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز اليوم السبت 25-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز السبت 25/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث فريق الهلال السوداني عن مصالحة جماهيره والإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر البطولة، من خلال حلوله ضيفاً على فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في عصر يوم السبت الموافق 25 يناير 2020.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.