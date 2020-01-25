شكرا لقرائتكم كارتيرون يستقر على قيد جنش وأحمد عيد بالقائمة الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، علي إخطار إدارة الكرة بالنادى الأبيض، على تفضيله قيد الثنائى محمود جنش، حارس مرمى الفريق، والصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، فى القائمة الإفريقية المشاركة فى النسخة الجارية من دورى أبطال إفريقيا.

وتلقى مسؤولو الزمالك، خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، بفتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير، بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ، بشرط أن يكون اللاعب المقرر قيده لم يشارك مع فى أى فريق فى البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذى سيخرج من القائمة لم يشارك فى أى مباراة مع فريقه فى البطولة، وبذلك القرار يمتلك الأبيض مقعدين للاستبدال، وسيقوم باستبدال كل من محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلى، وأيمن حفنى، صانع ألعاب الأبيض السابق، حيث لم يشارك الثنائى مع الفارس الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتم قيد الثنائى جنش وعيد قبل انتهاء منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، خاصة أن الزمالك مرتبط بمباراة هامة أمام أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى والمقرر إقامتها فى الأول من فبراير المقبل بأنجولا.